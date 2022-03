Nieuwe gemeenteraad Houten kan gelijk aan de bak: extra debat over windpark Goyerbrug

De gemeenteraad van Houten in nieuwe samenstelling wordt vanavond officieel geïnstalleerd en mag maandagavond meteen aan de bak met een extra raadsvergadering over een heikel onderwerp: Windpark Goyerbrug.

Uit angst voor een miljoenenclaim van de initiatiefnemer wil het ‘oude’ college van burgemeester en wethouders toch weer de procedure gaan voortzetten die kan leiden tot een vergunning voor dit park. De eerder verleende vergunning werd vorig jaar vernietigd als gevolg van haperende landelijke regelgeving.

De gemeente zou weliswaar verder kunnen met eigen nieuwe (geluids)normen, maar voor die optie voelde een politieke meerderheid niet. Liever maakte men pas op de plaats in afwachting van aangepaste landelijke regelgeving. Maar omdat afwachten bij nader inzien ‘onaanvaardbare’ financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengt, wil het zittende college de procedure nu tóch voortzetten.

Dit tot grote verontwaardiging van in elk geval inwonerspartij ITH, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. ITH neemt nu het voortouw in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie die Houten moet gaan besturen. De partij moet weinig hebben van windmolens en wil ook best alsnog een stokje steken voor de realisatie van windpark Goyerbrug.

Eens maar nooit weer

Lijsttrekker Willem Zandbergen toonde zich onlangs buitengewoon ontstemd over het besluit de procedure toch weer voort te zetten. Hij was bijgepraat over diverse lopende bestuurlijke kwesties, maar uitgerekend niet over dit heikele punt. ,,Dit was er wat mij betreft eentje in de categorie ééns maar nooit weer.’’

De informatieavonden in ’t Goy en buurgemeenten Culemborg en Wijk bij Duurstede waren al geregeld, maar deze worden nu uitgesteld. Eerst gaat de gemeenteraad in gesprek over de ontstane situatie. Dat gebeurt op aandrang van de gezamenlijke fractievoorzitters. Opmerkelijk feit is, dat de ‘oude’ raad vraagt om een debat dat gevoerd zal worden door de ‘nieuwe’ raad.

