Nieuwe huisvesting politie Nieuwegein zorgt voor woningbouw in City

Meeste laadpunten elektri­sche auto's in stad Utrecht, aantal in Bunschoten verdubbel­de vorig jaar

Het aantal laadpunten voor elektrische auto’s stijgt in bijna alle gemeenten in de provincie Utrecht. In Bunschoten verdubbelde het aantal plekken waar kan worden opgeladen. De stad Utrecht voert de lijst met laadpunten aan.

6 juni