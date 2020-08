Nieuwe oproep om te rellen in Utrecht, politie opvallend aanwezig in Overvecht

Scooter­rijd­ster belandt in sloot, mag douchen bij buurtbewo­ner

18:06 Een scooterrijdster is zaterdagmiddag in de sloot beland langs de Dirck Hoetweg in Leidsche Rijn. De vrouw reed over het fietspad op de Vleutensebaan en wilde links afslaan, toen ze de macht over het stuur verloor en in een ondiepe sloot terechtkwam.