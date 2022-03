Nieuwe samenwerking in Culemborg levert ‘pap-en-mamgedichten’ op

Ook minister Yesilgöz wil niets weten van Utrechtse boa’s met een hoofddoek of keppeltje

De Tweede Kamer was al tegen, maar nu laat minister van Justitie Dilan Yesilgöz ook weten dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) er neutraal uit moeten zien. In de praktijk betekent dit dat zij in werktijd bijvoorbeeld geen hoofddoek of keppel mogen dragen.

14 maart