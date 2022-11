Nieuwe signalen: onderzoek naar misstanden in vrouwengevangenis in Nieuwersluis uitgebreid

COLUMN Suggereren dat Utrecht een intoleran­te stad is, is ontkenning van alles waarvoor is gestreden

Is Utrecht geëmancipeerd? De stad heeft een vrouwelijke burgemeester, het gros van de wethouders is vrouw, in de gemeenteraad vormen vrouwen de meerderheid. De arbeidsparticipatie van vrouwen is in Utrecht het grootst van alle Nederlandse provincies. Van de studenten aan de Universiteit van Utrecht is ruim 60 procent vrouw: een Nederlands record.

9 november