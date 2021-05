Nieuwe tekenziekte ook op de Utrechtse Heuvelrug gespot, expert Arnold waarschuwt: ‘Wees voorbereid’

Burgemees­ter Sharon Dijksma na verhuizing nu een échte Utrechter: ‘Dat voelt ontzettend goed’

19 mei Burgemeester Sharon Dijksma (50) heeft haar belofte waargemaakt. Bij haar aantreden – eind vorig jaar – zei ze met haar gezin zo snel mogelijk naar Utrecht te gaan verhuizen. Na een moeizame huizenjacht was het dan onlangs zover. In haar nieuwe huis in het centrum van de stad wordt ze nu samen met haar gezin elke ochtend wakker als échte Utrechter. ,,Het bevalt iedereen erg goed.’’