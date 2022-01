Nieuwe test zorgt voor doorbraak bij behandeling van kinderen met kanker: ‘Dit biedt de allerbeste kansen’

Ouders van zieke kinderen tanken bij in gezellige huiskamer in WKZ: ‘Hier even geen witte jassen’

Ze kennen haar als ‘de moeder van de zolder’, want daar zit Geraldine van Hell het vaakst. Liefst alleen. Even geen witte jassen en geen stethoscopen om zich heen. Even weg van de stress en de zorgen om een ernstig ziek kind. Een paar momenten lezen in een goed boek, een beetje netflixen of wat schrijven aan haar blog.

4 februari