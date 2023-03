Nieuwe week, nieuwe plannen! 5 x leuke dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlUtrecht saai? Nooit! Zelfs doordeweeks niet. Met een paar klikken op het internet kwamen we uit op superleuke uitjes die we maar wat graag met je delen. Van een comedy night tot een pubquiz die volledig in het teken staat van Disney: deze vijf activiteiten wil je niet missen.

Tentoonstelling 100 jaar (Oud-)Utrecht 1923-2023

De Historische Vereniging Oud-Utrecht bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid bekijk je tot en met 24 maart de tentoonstelling 100 jaar (Oud-)Utrecht aan de Stadhuisbrug 1. De tentoonstelling toont de ontwikkelingen en belangrijke momenten van de stad. Het is gemaakt in samenwerking met de Stichting de Inktpot en een gezelschap Utrechtse tekenaars dat gezamenlijk stripboeken maakt. De tentoonstelling bezoek je gratis van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 21.00 uur. Hier vind je meer informatie.

Bell’s Comedy Club

Zin in een avondje lachen, gieren en brullen? Op dinsdag 7 maart bezoek je Bell’s Comedy Club bij Teatro aan de Oudegracht. Tijdens deze comedy night nodigt de Ierse stand-upcomedian Stephen Bell zijn favoriete collega-grappenmakers uit op het podium. Let op: de show is in het Engels. Tickets zijn tussen de 8 en 10 euro en koop je hier. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Liza Sophie de Boer en Omar Waseq, de gezichten achter Teatro Utrecht © privéfoto

Internationale Vrouwendag

Wij vrouwen van indebuurt Utrecht vinden natuurlijk dat het élke dag vrouwendag is, maar op 8 maart is dat ook officieel zo. Dan is het Internationale Vrouwendag. Solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen over de hele wereld staan centraal. In Utrecht kun je bijvoorbeeld meedoen aan de wandeling Vrouwen van Utrecht die gewijd is Anna Maria von Schurman, Belle van Zuylen, Trijn van Leemput, en nog meer Utrechtse vrouwen. Kosten: 15 euro per persoon. Hier vind je meer informatie.

Upbeatles Disney Pixar Quiz

Weet jij alles over Disney? Dan is dit jouw moment om te shinen! Bij Oproer Biercafé is op woensdag 8 maart vanaf 19.00 uur een quiz die volledig in het teken staat van Disney. Zin in? Meedoen kost 6 euries. Reserveer een plekje door te mailen naar naar jochem@upbeatles.nl. Kijk hier voor meer informatie.

Dondernacht: Hits Different

Ben je vrijdag vrij (of niet)? Kom dan van die bank af en pak donderdagavond een feestje. Enne, waar is dat feestje? Bij TivoliVredenburg. Daar ga je van 23.30 tot 3.00 uur uit je plaat op de grootste (TikTok-)hits van nu. Van Cuff It, Boot en Ferrari tot Noodgeval en platen van Harry Styles: het komt tijdens Dondernacht allemaal voorbij. Dus, gooi je haar los, trek je party-outfit uit de kast en gaan met die banaan. Hier vind je meer informatie.

