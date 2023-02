Nieuwe week, nieuwe plannen! 5 x leuke dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlUtrecht saai? Nooit! Zelfs doordeweeks niet. Met een paar klikken op het internet kwamen we uit op superleuke uitjes die we maar wat graag met je delen. Van een gezellige spelletjesavond tot een pubquiz die volledig in het teken staat van Harry Potter: deze vijf activiteiten wil je niet missen.

Spelletjesavond van Spellenwinkel Subcultures

Een potje Rummikub, Kolonisten of 30 Seconds: ben jij er altijd voor te porren? Dan is dit vast iets voor jou. Op maandag 20 februari is er een spelletjesavond bij Camping Ganspoort. Deze avond geven de experts van Spellenwinkel Subcultures uitleg over de nieuwste spellen en speel je spelletjes met je vrienden en stadsgenoten. Het is gratis te bezoeken en bestellen van drank of snacks doe je op eigen kosten. De spelletjesavond begint om 19.00 en duurt tot 22.00 uur.

Harry Potter Quiz

Weet jij álles over Harry Potter? Dan is dít jouw moment om te shinen! Doe dinsdagavond 21 februari mee aan de Harry Potter Quiz in Café Hofman! De quiz begint om 20.30 uur en duurt tot 23.00 uur. Voor de nummers een, twee en drie liggen mooie prijzen klaar. Kijk hier voor meer informatie.

Utrecht International Comedy Festival

Zit jij in een winterdipje? Dan doet deze tip je vast goed: van 22 februari tot en met 4 maart is de twaalfde editie van het Utrecht International Comedy Festival (UICF). Als headliner presenteren ze op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart de tweedaagse Big Binge of Comedy in TivoliVredenburg. In de dagen daarvoor zet het UICF tientallen hilarische comedyshows op de planken van verschillende locaties in de Domstad. Het volledige programma en de kosten vind je hier. Let op: wees er snel bij, sommige shows zijn al uitverkocht.

Filmavond: nog nooit vertoond

Hoe komen films eigenlijk bij Het Utrechts Archief terecht? En hoe is oude filmmateriaal van bijna 100 jaar oud bewaard gebleven? Filmspecialist Lloyd Davies geeft je op op donderdag 23 februari, tussen 19.00 en 20.00 uur, een kijkje achter de schermen bij de filmcollectie van Het Utrechts Archief. Daarnaast bekijk je nooit eerder vertoonde beelden uit de filmcollectie op het grote scherm. Van onontdekte schatten op zolderkamertjes tot de pareltjes van echte verzamelaars; elk collectiestuk heeft zijn eigen verhaal. Tickets kosten 2,50 euro en koop je hier.

Disco Danny’s Disco Bingo

Meeblèren met de leukste discohits en kans maken op toffe prijzen. Het kan donderdagavond 26 januari tijdens Disco Danny’s Disco Bingo bij Karma Kebab. Een ticket kost 7,50 euro, inclusief shots. De avond duurt van 20.30 tot 22.30 uur. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Foto: Karma Kebab

