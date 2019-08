Nieuwe zoektocht bij Kasteel Duurstede naar door roofvogel verloren trouwringen

Waarom er dit jaar ook bloemkolen de praalwa­gens sieren bij het corso in Leersum

19:32 Komende zaterdag en zondag is het traditionele bloemencorso in Leersum. De meest gebruikte bloem op de wagens is de dahlia, maar er is dit jaar een tekort. Ter vervanging worden nu onder meer bloemkolen gebruikt. Zeven vragen aan voorzitter Hans Charvat over de nog altijd populaire optocht in Leersum.