Nieuwegein gaat weer bouwen, maar niet onbeperkt: plannen voor 1700 woningen

Stadslogis­tiek Utrecht op de schop: vanaf 2025 komen ‘vieze’ bestelbus­sen centrum niet meer in

Geen uitstotende bestel- en vrachtauto’s meer in de binnenstad, meer vervoer over water en goederen bundelen via hubs aan de randen van de stad. De gemeente Utrecht gaat de komende tijd de stadslogistiek flink op de schop nemen, zo laat het stadsbestuur aan de gemeenteraad weten.