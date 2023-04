loting middelbare scholen Ook in deze groep 8 zijn kinderen uitgeloot, en juf Ayşe baalt flink mee: ‘Je kent als juf je leerlingen’

Voor 131 kinderen in Utrecht en Stichtse Vecht was het een verdrietige dag. Zij kregen vandaag het teleurstellende nieuws dat ze voor komend jaar zijn uitgeloot voor hun favoriete middelbare school. Dit jaar moest er vanwege een teveel aan aanmeldingen op vier scholen in Utrecht worden geloot. De Utrechtse groep 8-juf Ayşe Once baalt van de loting. ,,Ze waren de hele week gespannen.”