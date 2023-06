Nieuwegein maakt haar nieuwsgierig, dus wilde Marijke van Beukering juist dáár burgemeester worden

Mannen spelen ‘Peaky Blinders’ na, maar dan komt de politie in actie omdat er wapens zijn gezien

Drie mannen in een bijzondere outfit kregen het aan de stok met de politie in Vianen. Agenten haalden hen van de weg omdat de ze verdacht uitzagen. Het drietal had zich verkleed als de acteurs in Peaky Blinders, een serie over keiharde criminelen in Birmingham in het het begin van de vorige eeuw.