Nieuwegeinse burgemeester sluit woning vanwege ‘ernstige dreiging voor de veiligheid van de bewoners’

Wéér een dag van boerenpro­test: trekkers bij het stadskan­toor en lege schappen in de winkels

Kamperende boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein, toeterende tractoren bij het Utrechtse stadskantoor en lege schappen in de supermarkten. Ook vandaag was de ontevredenheid van de boeren over het stikstofbeleid goed zichtbaar. ,,Ik vecht voor mijn toekomst en die van mijn gezin.”

5 juli