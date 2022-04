Nieuwegeinse parkeerplaats verdwijnt voor nieuwbouw waar gewoond en gewerkt kan worden

Gloednieu­we tramhalte in stationsge­bied City in Nieuwegein: dit is wat daar allemaal gebeurt

Een gloednieuw OV-knooppunt moet er komen in het te bouwen stationsgebied City - waar de nieuwe tramhalte en een busstation komen - in Nieuwegein. Maar daarvoor moeten inwoners van Nieuwegein én IJsselstein wel even op de tanden bijten. Want tot de zomer rijden er zeker geen trams.

11 april