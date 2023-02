Nieuwegeinse putdekseldief (25) krijgt straf, gemeente baalt van bendes die voor een grijpstuiver toeslaan

Diefstal van putdeksels. Voor veel gemeenten is het zwaar irritant. Het kost klauwen met geld en levert bovendien gevaarlijke situaties op. Afgelopen zomer was er sprake van een hausse in Midden-Nederland. Vandaag diende een rechtszaak tegen een Nieuwegeinse (25) putdekseldief.

Hij is het. Als een wijkagent camerabeelden van City Plaza bekijkt, herkent hij M. Een notoire dief. Hij pakt op 30 augustus in de avonduren wat putdeksels weg rond het Nieuwegeinse winkelcentrum en stopt ze in een Aldi-tas.

Als ook andere agenten hem herkennen is het tijd hem op te pakken. M. ontkent. Maar de politie en het Openbaar Ministerie zetten de zaak door. Vandaag bij de politierechter is hij de grote afwezige. Zijn laatst bekende adres was in Den Bosch, maar hij is daar met de noorderzon vertrokken.

De verdachte past in het beeld van de doorsnee putdekseldief, zo blijkt uit het dossier. Vaak gaat het om mannen zonder werk, die hun gestolen waar doorverkopen voor weinig. Genoeg om eten of drugs van te kopen. De heler boven hen in de hiërarchie weet waar de afzetmarkt is: een deksel levert al gauw een tientje per stuk op.

Gapende gaten

Ze kosten 250 euro per stuk en een nieuwe laten maken kost tijd. Ondertussen leveren de gapende gaten gevaarlijke situaties op.

Volledig scherm Ook rond City Plaza werden afgelopen zomer veel putdeksels gestolen. © Koen Laureij

Burgemeester Ap Reinders van de gemeente Stichtse Vecht trok afgelopen zomer aan de bel. In zijn gemeente werden zeventien putdeksels gestolen. ,,Het is te gek voor woorden, maar het gebeurt, dus let op!’’

Meestal zijn er nul aanwijzingen die naar daders leiden, maar M. deed het onder het oog van snorrende camera’s. Hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken. En moet nog zestig uur werken. Die straf stond nog open van eerdere veroordelingen voor vergelijkbare feiten.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.