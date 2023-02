Nieuwegeinse staat in finale Miss Beauty of Utrecht: ‘Het is veel meer dan een schoonheidswedstrijd’

Het was een meisjesdroom die uitkwam voor Yentl Felter (20) uit Nieuwegein. Even geleden kreeg ze te horen dat ze in de finale van de missverkiezing voor de regio Utrecht staat. Maar hoe kom je daar en wat staat haar te wachten? Even Vragen Aan: Yentl Felter.

Gefeliciteerd met het behalen van de finale Yentl! Hoe wordt je daarvoor uitgekozen?

,,Nou, je kan gescout worden als finalist. Maar ik heb mezelf opgegeven voor een casting. Daaruit is een selectie van zestien meiden gemaakt en daar zat ik ook tussen. Ik was zo enthousiast. Ik heb het aan al mijn vrienden en familie en vriendinnen verteld.”

Was dit ook een meisjesdroom die uitkwam?

,,Ja, dit heb ik altijd al gewild. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met modellenwerk, maar een missverkiezing is zoveel meer dan dat. Het gaat erom wat je mee wilt geven en wie je bent. Toen deze kans voorbij kwam, heb ik hem met twee handen aangepakt.”

Verhaal gaat verder onder de instagramfoto.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En wat voor traject moet je nu doorlopen?

,,Over twee weken is de finale al. Dus we zijn nu echt flink aan het trainen: fotoshoots, catwalktrainingen, danslessen, en team building, noem maar op! Je leert jezelf echt op punten kennen, waarvan je het niet had verwacht.”

Oh ja, op wat voor punten dan?

,,Voordat ik het traject instapte, was ik veel minder zelfverzekerd dan nu. Bij zo’n catwalktraining dacht ik echt van: ‘Wow, ik had niet verwacht dat ik dit kon’. Je wordt heel goed gecoacht en je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Het is een supermooie uitdaging.”

Quote Bij zo’n catwalk­trai­ning dacht ik echt van: ‘Wow, ik had niet verwacht dat ik dit kon’ Yentl Felter, Finaliste missverkiezing Utrecht

En als je straks de finale wint. Wat dan?

,,Als ik zou winnen, dan mag ik Utrecht gaan vertegenwoordigen in de landelijke verkiezing waarin je tegen andere provincies gaat strijden voor de titel ‘Missbeautyofthenetherlands’. Maar zover is het nog niet. De andere dames zijn ook allemaal toppers. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor goede doelen zoals de Linda Foundation. Op die manier dragen we een steentje bij voor gezinnen die het minder goed hebben. Dat maakt een missverkiezing zo mooi.”

De finale van Miss Beauty of Utrecht vindt op 26 februari plaats in de Lampegiet in Veenendaal. Mensen kunnen stemmen op de Nieuwegeinse door een sms te sturen met ‘Poll Utrecht Yentl’ naar 3010.

Volledig scherm Yentl Felter (20) uit Nieuwegein staat in de finale van Miss Utrecht. © Yentl Felter

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.