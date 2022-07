Nieuwegeinse wegpiraat (20) blijft in de cel: ‘Ik heb heel erg spijt’

Boerende­mon­stra­ties op de A12 bij Veenendaal en Maarsber­gen

Op verschillende plekken langs snelwegen in Nederland staan demonstrerende boeren. Ook in de regio Utrecht is er protest tegen het stikstofbeleid. Bij een op- en afrit van de Rijksweg A12 in Veenendaal is grond gedumpt. En ook op de A30 bij Ede wordt actie gevoerd.

27 juli