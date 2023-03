Nijntje XXL Miffy geeft nieuwe inkijk in vakmanschap van Bruna: ‘Kunstenaar met de hoofdletter K’

TOEN EN NU De grauwe bunker paste beter bij het chagrijn van deze Utrechtse buurt, dan de vrolijke mandarijn met oogjes

‘De Zon’ staat er met grote letters op de gevel van de wooninrichtingszaak aan de Amsterdamsestraatweg in 1984. Maar echt vrolijk worden we er niet van. Een fantasieloze grauwe bunker die niet zou misstaan op de Meubelboulevard, meer is het niet.