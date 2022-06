Niks te doen met Pinksteren? Ga lekker fietsen voor het goede doel

De werkplaats, een initiatief van het echtpaar Corrie en Henk van Kesteren, zet zich onbezoldigd in om projecten in achtergestelde gebieden te ondersteunen, vooral in Afrika. Het is zestig jaar geleden dat Henk van Kesteren (81) werd uitgezonden voor een ontwikkelingsproject. Het contrast met het ‘rijke’ westen raakte hem zodanig dat hij terug in Nederland, naast zijn werk als timmerdocent in Utrecht, aan de slag ging om projecten in Afrika te ondersteunen en te initiëren.

Dat deed hij door met resthout spullen te maken en verkopen. Later kwamen daar andere inkomstenbronnen bij, zoals donaties en subsidies. Voornaamste doelgroepen zijn kinderen en gehandicapten. Van waterput tot school, van ziekenhuis tot dagbesteding, er is ondertussen heel wat gerealiseerd met Culemborgse steun. De werkplaats heeft in de achterliggende jaren 1,2 miljoen euro in projecten kunnen steken.

School in Tanzania

De opbrengst van de fietstocht dit jaar is voor de renovatie van de technische school in Makoka in de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam. De bouw destijds was een van de eerste grote projecten in Tanzania en de band is er nog altijd. Voor de renovatie is 18.600 euro nodig. Bij de werkplaats hangt een thermometer die aangeeft hoeveel van dit bedrag inmiddels is ingezameld (9200 euro).

Op 6 juni kun je starten tussen 12.00 en 13.30 uur bij de werkplaats aan Anna Blamanweg 26 in Culemborg. De tocht is ongeveer 30 kilometer. Deelname kost 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Ergens halverwege, in het bosrijke Zoelen, is een tussenstop. Terug bij de werkplaats ontvangt iedereen een aandenken.