NiTA op periodekoers, Maarssen ‘schandalig’, pak slaag Jonathan: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Utrechtse politie staat voor raadsel: wie was die nachtelij­ke dakbeklim­mer?

In het holst van de nacht loopt een onbekende man over het dak van een pand a de Kanaalstraat. Iemand ziet de mysterieuze figuur en vertrouwt het niet. De politie rukt uit, maar al snel blijkt dat deze klus te gevaarlijk is voor de agenten.