Nog even en wachten op de bus heeft buiten de stad geen zin meer, zo ontdekt Jerry

Of Anno’s Dagwinkel het bijltje er permanent bij heeft neergegooid, kon ik niet achterhalen. Maar het was in de wijde omgeving niet de enige middenstander of publieksvoorziening die gesloten was. We zagen een enorm Chin-Ind. Restaurant dat in betere dagen de hele Heuvelrug van foeyonghai en babi pangang moet hebben voorzien. Nu hing er een handgeschreven briefje voor het raam: ‘Dicht’. Even verderop bleek de toegang tot het voormalige dorpshuis van Elst, dat ook als school en bibliotheek heeft gefungeerd, met stalen bouwhekken afgesloten.