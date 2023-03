Nog geen 1 op de 4 gemeenten heeft speciale stemhulp voor blinden: ‘Door staking nóg slechter bereikbaar’

Blinden en slechtzienden zijn zwaar gedupeerd door de staking in het openbaar vervoer op verkiezingsdag. Zij zijn afhankelijk van een speciale stemmal en daar zijn er maar weinig van in ons land: in Utrecht is zelfs maar één stembureau met zo’n mal. Dat stelt belangenorganisatie Solgu.

Een stemmal is een speciale plaat met gaatjes die over het stembiljet kan worden gelegd. Door middel van de bijbehorende ‘soundbox’ kan een blinde of slechtziende horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Door met vingers over de lijst te gaan en te tellen, kunnen stemmers de juiste kandidaat vinden en het bolletje inkleuren.

Maar, zegt Annelies de Jong, directeur bij Solgu (Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht): slechts in 95 van de 342 gemeenten in het land is zo’n stemmal beschikbaar. In Utrecht is er zelfs maar één zo’n mal, op het stadskantoor. ,,Kort gezegd: mensen die blind of slechtziend zijn, moeten woensdag naar het stembureau op het stadskantoor om te stemmen, die zijn afhankelijk van die mal. Maar dat stembureau is door de stakingen voor sommigen slecht bereikbaar.’’

‘Solidariteit’

De Jong benadrukt dat veel mensen met een beperking ‘geen alternatief’ hebben nu bussen en trams in de regio beperkt rijden. ,,Iemand met een visuele beperking kan geen ov-fiets huren. Ik heb best begrip voor de stakingen, maar ik vind dat er hiermee wel heel veel wordt gevraagd van mensen die soms volledig afhankelijk zijn van het ov. Op zo’n dag kun je best wat solidariteit tonen naar mensen met een beperking.’’

De gemeente Utrecht biedt een speciale taxiservice aan voor blinden en slechtzienden die willen komen stemmen met de stemmal, maar geen gebruik kunnen maken van de bus. Zo’n rit kan voor dinsdagavond 19.00 uur worden aangevraagd, de taxi brengt mensen dan vanaf huis of werk naar het stembureau en terug.

Volledig scherm Busverkeer in Utrecht. © Angeliek de Jonge

‘Een mooi gebaar’, noemt De Jong het. Toch vreest Solgu dat veel mensen het stemhokje op woensdag mogelijk toch niet bereiken. ,,Heel veel mensen hebben nu eenmaal geen alternatief.’’

Speciaal meldpunt

Ferry Molenaar uit Zeist, zelf blind, begon aan het begin van de maand een petitie om te voorkomen dat het streekvervoer op 15 maart zou staken: die werd 4700 keer ondertekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelde de zorgen: het hamerde erop dat iedereen die dat wil, moet kunnen stemmen en merkt op dat sommigen daarvoor afhankelijk zijn van het streekvervoer.

Dat mocht niet baten: dinsdagmiddag werd duidelijk dat de duizenden chauffeurs in het streekvervoer op woensdag toch willen staken, tegen de wens van hun vakbondsleiders in. Dat werd bekendgemaakt tijdens een grote manifestatie op het Jaarbeursplein in Utrecht. Onderhandelaars van FNV en CNV kondigden aanvankelijk aan dat de stakingen woensdag opgeschort zouden worden, maar daarop volgde luid boegeroep vanuit de menigte.

Later werd meegedeeld dat er toch wordt gestaakt, maar dat de acties daarna worden opgeschort tot en met 24 maart. ,,Oké, jullie kunnen woensdag gewoon staken”, sprak FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag. ,,Maar laten we afspreken dat we daarna de acties stopzetten tot en met 24 maart. Zo kunnen de verkenners hun werk doen en kijken of er een opening is.”

Mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben, kunnen van zich laten horen bij een speciaal meldpunt. Daarover volgt later meer informatie, laat de FNV weten.

