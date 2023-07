Nog geen bal getrapt, maar Irakese aanwinst zorgt bij FC Utrecht al voor 100.000 nieuwe volgers op socials

Minister: grensover­schrij­dend gedrag in vrouwenge­van­ge­nis Nieuwer­sluis ‘onaccepta­bel’

Het grensoverschrijdend gedrag tegen gedetineerde vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis is ‘onacceptabel’ zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een debat met de Tweede Kamer. ,,Mijn streven is om de onderste steen boven te halen.”