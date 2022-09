Noktegels na veel commentaar alweer verdwenen van Lekdijk bij Amerongen

update Enorme kettingbot­sing op A27 bij Nieuwegein, weg inmiddels weer vrij

Op de A27 tussen Utrecht en Gorinchem heeft ter hoogte van Nieuwegein vrijdagmiddag een ongeval met meerdere auto’s plaatsgevonden. In totaal klapten acht auto's achter op elkaar. De weg was daarom een tijdje afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

