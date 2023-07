Noodlottig ongeluk: vrouw (70) uit Vianen belandt in het Lekkanaal en overlijdt

Dove en slechtzien­de man probeert ’s nachts te vluchten van internetda­te ‘Berta’, maar alle deuren zitten op slot

De jonge Berta lijkt een lot uit de loterij. Als zij een man - hij is doof, slechtziend en verstandelijk beperkt- via datingsite Badoo laat weten wel oren te hebben naar een relatie, is een afspraak snel gemaakt. Vanaf dat moment gaat alles anders dan gehoopt, want de lieve, mooie Berta blijkt een gewiekste, gewetenloze oplichtster.