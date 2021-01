Nooit meer een beslagen bril: Joep (13) maakt met zijn 3D-printer neusclipjes voor brildragend zorgpersoneel

‘Coronabe­pak­king’ vertraagt ambulances in de Betuwe: ‘Eerst overall aan en bril en masker op’

14 januari GENDT/ ZETTEN - Ambulances zijn in de eerste helft van vorig jaar niet sneller in de dorpen aan de buitenranden van Lingewaard en Overbetuwe gekomen dan in 2019. Voornaamste reden is de coronapandemie: zodra er een spoedoproep is waarbij corona wordt vermoed, moet het ambulancepersoneel zich eerst aankleden met extra beschermende kleding.