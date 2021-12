Notoire eetpiraat genoot van 4 wodka’s en een soepje zonder te betalen en moet nu de cel in

Laconiek plofte Ade S. (40) maandagochtend neer in het verdachtenbankje tegenover de Utrechtse politierechter. S. is dakloos, maar verblijft sinds september vanwege een ander feit in de gevangenis. Op 7 augustus liep hij stadsbrasserie De Utrechter aan het Vredenburg binnen, kroop met zijn tas vol slaapspullen achter een tafeltje en bestelde vier wodka’s, broccolisoep en een koffie.

De chef-kok kreeg een vreemd gevoel bij de man. Hij hield hem in de smiezen en vatte hem in de kraag toen de man zonder de rekening van 32 euro te betalen er vandoor ging. Twee dagen eerder had S. bij een ander restaurant al een keer hetzelfde gedaan.

Compliment

Dat hij een ‘oude bekende’ van de politie is, werd na het incident door een wijkagent bevestigd. ‘Het is niet gebruikelijk dat iemand die voor ‘flessentrekkerij’ (ergens eten en bewust niet betalen red. ) wordt aangehouden, maar deze man had ook nog eens 3000 euro aan verkeersboetes openstaan.’ De eetpiraat complimenteerde toen hij werd aangehouden de chef-kok overigens nog wel met de broccolisoep.

Het was niet zo dat S. er na de maaltijd tot zijn schrik achter kwam dat hij niet genoeg geld op zak had en toen maar probeerde er tussenuit te glippen. Hij had helemaal geen cash en ook geen pinpas op zak. Het was bovendien niet de eerste keer dat hij dit deed. Meer wil hij er niet over zeggen. ,,Ja klopt, ik had geen geld.”

Als zijn ‘enorme strafblad’ en lange lijst auto- en winkeldiefstallen wordt voorgelezen, kijkt S. in de rechtszaal verveeld uit het raam. De reclassering maakt zich zorgen; het zou financieel niet zo heel lekker lopen, hield de rechter hem voor. De reactie van S.: „Ik werk nergens aan mee. Ik wil niet in het systeem zitten. Ik neem de straf en verder heb ik geen commentaar.”

De aanklager eiste vanwege ‘de houding van meneer’ een gevangenisstraf van een week. De rechter gaat daar zelfs nog overheen: ,,Wat u gedaan heeft is kwalijk. Ik maak me zorgen over uw strafblad en ik vind het jammer dat u nergens voor openstaat’’, concludeert ze. Ze legt S. een celstraf van twee weken op. Of hij nog wat wil zeggen? S.: ,,Hij vroeg toch om één week. Dat is toch genoeg?”

