Nowell verzamelt met vrienden tenten, luchtbedden en verband voor Marokko: 'Fatima en Geertje helpen’

Aardbeving Opstoppin­gen, stofwolken en chaos: in een lange colonne gaan in Marokko helpers de bergen in

De hulp voor het getroffen gebied in Marokko is overweldigend. Uit het hele land en daarbuiten, ook uit Nederland, haasten mensen zich met hulpgoederen naar de Hoge Atlas. Zoals Yusuf uit Twente, Saliha uit Breda en Cantal uit Den Haag. Dinsdag deden ze inkopen in Marrakesh. ,,We waren gisteren in een dorp waar er van de 115 inwoners nog maar tien leven.”