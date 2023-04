Nu is er niks te doen en waait het altijd, maar nieuwe toren moet meer leven brengen op saai Jaarbeursplein

De schop op het Jaarbeursplein is nog lang niet in de grond, maar nu al maakt het nieuwe gebouw Oopen de tongen los. Want de ‘iconische trekpleister waar het 24/7 bruist’ wordt - wat je er ook van vindt - op zijn minst een opvallende verschijning. Hamvraag is of de komst van de 105 meter hoge toren naast Utrecht CS ervoor zorgt dat de stad straks een nieuwe hotspot rijker is.