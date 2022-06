Nu is er wél geld, maar zijn er geen arbeidskrachten in Lopik

Geld is de komende jaren het probleem niet meer, dat is nu het tekort aan arbeidskrachten. Lopik moet noodgedwongen (bouw)plannen uitstellen omdat er te weinig mensen zijn om ze uit te voeren.

Vooral het uitvoeren van planologische procedures, die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening, is een probleem. Zo is het woningbouwplan van vijftig woningen in Cabauw voorlopig nog niet aan de beurt en kunnen ook andere bouwplannen vertraging oplopen. ,,We hebben nauwelijks meer capaciteit op ruimtelijke ordening’’, zegt wethouder Gerrit Spelt over de personele bezetting op het gemeentehuis.

,,Planologen en andere mensen op ruimtelijke ordening zijn simpelweg niet te krijgen. Dat is zorgelijk. Dat geldt in heel Nederland en in alle ruimtelijke dossiers.’’

De financiële perikelen daarentegen lijken wel opgelost. Lopik had een paar slechte jaren waarbij de gemeente snel inteerde op haar financiën. Afgelopen november was ze nog somber gestemd bij het vaststellen van de begroting voor dit jaar. Maar nu staat Lopik er financieel weer aanzienlijk beter voor.

Succesvol

Er kwam veel meer geld van het Rijk dan verwacht, het aantal aangevraagde uitkeringen als gevolg van corona liep lang niet zo hoog op als werd gevreesd en op het gebied van de (jeugd)zorg is de gemeente er voor het eerst in geslaagd de kosten succesvol terug te dringen.

Er bleef zelfs 8 ton over. Ook is er 6 ton niet besteed door werk dat is blijven liggen omdat de gemeente het door gebrek aan personeel niet kon uitvoeren. Zo kon Lopik het coronajaar 2021, mede door ruimhartige coronasteun van het Rijk, afsluiten met een voordelig saldo van 2,8 miljoen euro.

,,We hebben de afgelopen jaren meer bezuinigd dan noodzakelijk bleek’’, aldus wethouder Johan van Everdingen. Volgens wethouder Spelt is dat gebeurd uit vrees voor desastreuze ontwikkelingen: ,,Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 zaten we diep in de coronacrisis en diep in de put. De kunst is niet te veel in de risicokramp te schieten door te ‘veilig’ te begroten.’’

