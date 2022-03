Nu is het moment: kiest De Bilt voor woningbouw op Spoorzone of wordt dit het ‘tweede Hessingterrein’?

column Zit er een limiet op onze aandacht voor de oorlog in Oekraïne, vraagt Lisanne zich af

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, hing mijn achterbuurvrouw, een jaar of 70, een blauwgele vlag uit haar raam. Ze had hem genaaid van een oud, vergeeld voetbalshirt van haar man, (er was nog een stukje van rugnummer 7 te zien) en de blauwe reep kwam van een spijkerbroek. Die vlag had voor passerend Utrecht een boodschap: kijk niet weg.

25 maart