Nu woont de gitarist van Bløf er, maar zó zag het kasteel in Vleuten er vroeger uit

Wie altijd al eens willen ronddwalen door de bekende Hamtoren in Vleuten, kan sinds dit weekend gebruikmaken van een moderne 3D-reconstructie. Daarin wordt getoond hoe het kasteel er in de 17e eeuw uitzag.

Waarom is de toren eigenlijk zo hoog? Het is één van de vragen die eigenaar en bewoner Bas Kennis - bekend als gitarist van de band Bløf - zich de afgelopen jaren stelde tijdens de omvangrijke renovatie.

,,Het vermoeden is dat het een soort lange neus was naar de stad Utrecht’’, vertelt Kennis. ,,Er waren vetes tussen de bewoners van het kasteel en de stad. We hebben aanwijzingen gevonden dat tijdens de bouw van de onderste laag meer aandacht was voor pracht en praal en dat daarna meer eenvoudig is gebouwd. Het geld is besteed aan het hoog maken van de toren.’’

Vier keer zo groot

Het opvallende bouwwerk, ook goed zichtbaar vanuit de trein tussen Utrecht en Woerden, werd gebouwd in de dertiende eeuw. In de eeuwen erna volgde uitbreiding tot een kasteel. Die latere bebouwing werd in de negentiende eeuw grotendeels afgebroken, waardoor de toren met een woonhuis resteert.

Van het omvangrijke kasteel Den Ham in de zeventiende eeuw is nu een digitale reconstructie te bekijken. Eigenaar Bas Kennis werkte daarvoor samen met Stichting Verborgen Stad. Er is gebruikgemaakt van oude documenten en sporen van de huidige bebouwing. Er staat ook veel informatie over de geschiedenis en de bewoners van de afgelopen honderden jaren bij.

,,De oppervlakte was vier keer zo groot als nu’’, vertelt Kennis. ,,Het was imposant en had grote zalen. In de digitale reconstructie is mooi zichtbaar hoe het kasteel destijds in het landschap stond.’’

Kennis kocht de Hamtoren in 2016. Er was veel achterstallig onderhoud. De afgelopen jaren is het rijksmonument grondig gerenoveerd. De muzikant heeft er ook een muziekstudio in laten bouwen.

