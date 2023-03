‘O sole mio! Tijdens dit event in Utrecht waan je je in Italië

indebuurt.nlHoud je van alles wat met Italië te maken heeft? Of het nu de muziek, de wijn of het eten is. Ja? Dan is het Italië Evenement iets voor jou! Deze zomer vormt Kasteel de Haar drie dagen lang een Italiaans walhalla.

In het weekend van 2, 3 en 4 juni strijkt het Italië Evenement neer in de tuinen van het kasteel. Wat je kunt verwachten? Eén groot, zomers feest met de lekkerste en leukste dingen die Italië te bieden heeft. Met een streetfood-parade, een Italian Wine Night en keuken- en vakantie-inspiratie. Bekijk hier het volledige programma.

Reuzenrad en gondelvaart

Speciaal voor het twintigjarig jubileum pakt de organisatie dit jaar extra groots uit met een reuzenrad en gondelvaart. Voor 7,50 euro per persoon ga je met een glaasje bubbels de hoogte in bij Panoramica Gustosa. Tien minuten lang zweef je boven de kasteeltuinen. Liever een romantische gondelvaart in de vijver rond het kasteel? Voor 10 euro per persoon maak je een Venetiaanse overtocht van ongeveer vijftien minuten.

Kaartjes met korting in de voorverkoop

Het Italië Evenement vindt plaats op 2, 3 en 4 juni 2023 van 10.00 tot 18.00 uur. Een kaartje kost 13,50 euro met korting in de voorverkoop en 18 euro zonder korting. Voor een ritje in het reuzenrad en in een gondel betaal je een apart ticket. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Bekijk hier alvast de beelden van vorig jaar:

