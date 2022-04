Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opgevangen in provinciehuis Utrecht

Robert Strijk, gedeputeerde Financiën en Organisatie: ,,De onmenselijke situatie in Oekraïne gaat ons allemaal aan. Ook als provincie voelen wij ons verantwoordelijk om de mensen, die onder afschuwelijke omstandigheden huis en haard hebben moeten verlaten, op te vangen en veiligheid te bieden. We stellen ons huis in eerste instantie voor een periode van één jaar beschikbaar, waarbij we meerdere vluchtelingen voor een periode van vier weken kunnen opvangen.”