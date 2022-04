Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opgevangen op zolder provinciehuis Utrecht

Van xtc-pil naar plas: wat het md­ma-gehalte in Utrechts rioolwater zegt over de stad

De mdma-resten die Utrechtse drugsgebruikers uitplassen na een avondje feesten spoelen niet onopgemerkt weg. Uit een onderzoek naar drugs in Europees rioolwater blijkt: na Amsterdam zit nergens zoveel mdma in het water als in Utrecht. Wat zegt dat over de stad?

8:27