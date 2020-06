Oeps! Een paaltje midden op de stoep in Culemborg? ‘Hier is wat misgegaan’

Buurt in shock na brandstich­ting bij Utrechtse buurman: ‘Voor hetzelfde geld had hij het niet overleefd’

18:30 Zwarte brandvlekken op en rondom de voordeur en gebroken glas. Het is alles dat over is van de poging tot brandstichting bij een woning op de Utrechtse Röntgenlaan in Zuilen. Het huis is al weken doelwit van vernielingen met zwaar illegaal vuurwerk en vrijdagnacht werd zelfs geprobeerd brand te stichten.