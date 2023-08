Oh, de nostalgie! Een ode aan de Voorstraat in 9 foto's van vroeger

Voor openings­tijd staan statiegeld­ja­gers al voor de deur van supermarkt: ‘Hele nacht blikjes verzameld’

Routinewerk is het, voor de tengere man die door de straten struint. Aan zijn rechterhand een blauw handschoentje, in zijn linkerhand een plastic tas. Zijn hand verdwijnt vluchtig in een prullenbak, binnen een seconde heeft hij beet. Hij is niet de enige: sinds er statiegeld op blikjes en flesjes zit worden vuilnisbakken- en zakken soms letterlijk binnenstebuiten gekeerd.