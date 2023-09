Oldtimers en pieremachochels vieren hoogtij: scheepsjongens Bas & Fedde gaan met prijs weg

faillissementsveiling Alles moet weg bij de veiling van De Leckere: ‘We zijn platgebeld door etiketten­ver­za­me­laars’

Afvulmachines, stoeptegels, pallets bier: alles is te koop bij de faillissementsveiling van de Utrechtse brouwerij De Leckere. De belangstelling tijdens de kijkdag is groot: één van de geïnteresseerden is zelfs speciaal overgekomen uit Zuid-Afrika. We keken mee: gaat er bier weg voor een spotprijs?