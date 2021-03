Olivier (19) zou doorbreken als topmodel, tot zijn vader ziek werd en overleed: ‘Mijn toekomst ligt in de zorg’

Hoe is het nu met? Door uitvinder Marc (57) is er straks mogelijk gratis drinkwater op kurkdroge plekken in de Sahara

9 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meer jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: de Maarssense uitvinder Marc van den Bosch (57) die een machine ontwikkelde die water uit de lucht haalt.