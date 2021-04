OM: Appende chauffeur maakte op A12 in één klap een einde aan de levenslust van Ton, een fitte vijftiger

Ton (56) zal nooit voetballen met zijn kleinkinderen. Nooit meer op een tennisbaan staan, of een wintersportvakantie boeken. Zien hoe zijn kleinkind dat drie maanden geleden werd geboren van de glijbaan gaat. Of dat samen met hem doen.



Want hij overleed in 2018. Zijn nabestaanden zeggen dat dat de tweede keer was dat ze afscheid van hem moesten nemen. Immers, na de botsing op de A12 op 30 oktober 2017 werd hij nooit meer de oude.