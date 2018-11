Om drugsoorlog opgepakt zevental verdacht van betrokkenheid bij liquidaties

Al snel werd duidelijk dat de aanhoudingen en huiszoekingen, die met groot machtsvertoon werden uitgevoerd, te maken hadden met de drugsoorlog in de onderwereld.

De politie viel bijvoorbeeld ook binnen bij de zus van Redouan Taghi (40), die wordt gezien als de leider van een bende die verantwoordelijk is voor de import van grote hoeveelheden cocaïne. De zus werd overigens niet aangehouden.

Zeker twintig liquidaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de regio Utrecht en Amsterdam worden aan hem toegeschreven. Taghi zelf is voortvluchtig, maar met de aanhouding van de zeven verdachten denkt justitie wel een slag te hebben geslagen. Ook Taghi’s rechterhand Saïd Razzouki is voortvluchtig.

Justitie vermoedt dat de zeven verdachten die zijn aangehouden – een van hen werd aangehouden in zijn cel – de tussenlaag vormden tussen de uitvoerders van liquidaties en de opdrachtgevers. Een van de liquidaties waar justitie nu concreet bewijs voor denkt te hebben is die op de crimineel Samir Erraghib.

Die werd in april 2016 in IJsselstein vlak bij zijn woning met elf kogels doodgeschoten. De daders werden snel gepakt en zijn door de rechtbank tot celstraffen van 20 jaar veroordeeld. Erraghib werd vermoord voor de ogen van zijn 7-jarige dochtertje, die naast hem in de auto zat. De twee daders hebben ontkend ook maar iets te maken te hebben met de moord.

Versleutelde berichten

Het bewijs dat justitie heeft tegen de verdachten is onder meer opgebouwd uit de vele verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd over de organisatie van Taghi en Razzouki. Daarnaast beschikt justitie over een reeks aan berichten die door de verdachten aan elkaar zijn gestuurd via speciale versleutelde PGP (Pretty Good Privacy) telefoons.

Justitie heeft verschillende servers van aanbieders van deze telefoons in beslag genomen en is erin geslaagd de berichten te ontsleutelen. Gebruikers van deze geavanceerde telefoons waren in de waan dat de communicatie niet te kraken zou zijn en spraken daarom vrijuit. Justitie beschikt over miljoenen berichten die op de server staan.