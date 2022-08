OM gaat twee mannen die betrokken waren bij rellen FC Utrecht vervolgen

Wieler­fiësta en hondenpoep: dit zijn de 5 tops en flops van de start van de Vuelta in Utrecht

Wat velen voor onmogelijk hielden, is toch uitgekomen: na de Tour de France liep Utrecht opnieuw massaal uit voor een wielerwedstrijd. Tienduizenden Utrechters verdrongen zich vrijdag en zaterdag langs het parcours van de Vuelta om een glimp van de renners op te vangen. Wat rest is nagenieten. En natuurlijk vielen er ook dingen op die beter hadden gekund. Wat was er top, wat was er flop?

