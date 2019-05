OM: poedelnaakt gearresteerd overvallersduo maakte duizenden euro’s buit

De aanhouding van het tweetal vond plaats nadat in Vianen aan de Lijnbaan op vrijdag 2 november de lokale Albert Heijn was overvallen. De verdachte bedreigde daar het personeel met een mes. De jongen wist nog te ontkomen aan omstanders die hem probeerden te grijpen. Maar enkele uren later was er geen ontkomen meer aan, toen hij aan de hand van zijn verspreide signalement werd herkend.

Bij de politie kwamen tips binnen dat de dader mogelijk in een hotel in Vianen zou zijn. Daar bleek de jongen inderdaad aanwezig in het Van der Valk hotel. Een arrestatieteam trof hem en de 18-jarige vrouw onder een deken in een hotelbed aan en verdenkt hen, gelet op de handelswijze met een mes, ook van betrokkenheid bij vier andere overvallen op supermarkten in het land.

Openbaar vervoer

De overvallen werden vorig jaar tussen 23 en 30 oktober gepleegd in Hilversum, Bussum, Den Dolder en Nijkerk, naast de overval in Vianen. Het lijkt erop dat de verdachten reisden met het openbaar vervoer, want de getroffen supermarkten liggen allemaal dichtbij een treinstation, of vlakbij een bushalte.

De 18-jarige Ermelose werd in eerste instantie door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij twee van de overvallen. Vrijdag staat zij terecht voor een rol bij drie zaken: In Den Dolder, Nijkerk en Vianen. Bij deze zaken werd ruim 3.500 euro buitgemaakt. Haar advocaat Malou Hoekzema wil op voorhand weinig kwijt over de zaak tegen haar meerderjarige cliënt.