OM: Utrechter (32) lokte vrouwen met verstandelijke beperking naar zijn huis, had seks met ze en filmde dat

170 brieven schetsen beeld van ‘gewoon’ Utrechts gezin in de oorlog: ditjes, datjes en verjaarda­gen

Boven het gezin Knepper woonde een Joodse familie, de buren om de hoek waren lid van de NSB. Dochter Stiny keek Duitse films in de bioscoop, maar was tegelijkertijd koerier van het verzet. Een uniek inkijkje in 170 brieven schetst het oorlogsleven van een ‘doodgewoon’ gezin in de Utrechtse Dichterswijk, tachtig jaar geleden.

24 april