OM wil Gökmen Tanis nog langer vasthouden, onderzoek duurt nog maanden

Onderzoek

Het onderzoek naar de aanslag is nog steeds in volle gang. Er wordt volgens het OM hard gewerkt aan het verzamelen en analyseren van informatie om te onderzoeken wat er die dag precies is gebeurd en wat het motief voor de schietpartij was. Naar verwachting zal het nog zeker enkele maanden duren voordat het onderzoek is afgerond. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het motief van Tanis.