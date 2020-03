OM: Woedende man schiet bij achtervolging leverancier in buik vanwege beschadigde meubels

Slachtof­fer brandstich­tin­gen Zeist: ‘Ze chanteren de verkeerde: de ellende zit bij de schoonfami­lie in Emmeloord’

De afpersers die in december twee keer brand stichtten in een woning in de Zeister buurt Nijenheim, hebben het op de verkeerde personen gemunt. Dat zegt de gedupeerde bewoner in Zeist. ,,De ellende zit bij de schoonfamilie in Emmeloord. Niet bij ons", reageert de gedupeerde bewoner. Ook bij de schoonouders in Emmeloord is twee keer brand gesticht.