Oma Hanneke (85) had kleindochter die nu kleinzoon is, nu strijdt ze voor acceptatie: ‘Gaat me om de ziel’

Regenboog-conferen­tie in ‘Queerem­borg’: ‘Wees jezelf en uit je zoals je wilt’

Als het aan Giovanni Roemer ligt, gedragen mensen zich alsof het elke dag Comic Con of Elfia is. Wees ‘queer’ en uit je zoals je wilt, is het motto van de 28-jarige Culemborger, die pleit voor genderfluïditeit. Om zijn statement in zijn woonplaats kracht bij te zetten, bedacht hij de naam ‘Queeremborg’.

17 mei