Omgekeerde vlaggen blijven hangen in regio Utrecht: ‘Alleen op gevaarlijke plekken halen we ze weg’

Nederland­se recreatie­groep neemt pretpark Wunderland Kalkar over van Hennie van der Most

Recreatiegroep DeFabrique Holding uit Utrecht heeft het Duitse familiepark Wunderland Kalkar overgenomen. Het park dat zich net over de Duitse grens bevindt en in en rondom een oude, nooit gebruikte kerncentrale is gebouwd, was tot voor kort meer dan 25 jaar eigendom van succesvol zakenman Hennie van der Most.

3 augustus