Omgekeerde vlaggen in Leersum worden van lantaarnpalen afgehaald

video Leersum neemt massaal afscheid van Hendrik (24): kilometers­lan­ge rouwstoet en erehaag van tractoren

Het was een indrukwekkend gezicht. In een kist achterop zijn eigen hooibalenpersmachine werd de verongelukte Hendrik van Doorn (24) gevolgd door een kilometerslange rouwstoet en door een erehaag van tientallen tractoren naar zijn laatste rustplaats gebracht. De Ameronger overleed vorige week toen hij met een verreiker ondersteboven in een kanaal belandde.

23 februari